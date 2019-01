സില്‍വാസ (ഗുജറാത്ത്): അഴിമതിക്കും അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗത്തിനും എതിരെയുള്ള തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചിലരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. പൊതുഖജനാവ് ധൂര്‍ത്തടിക്കാന്‍ അവരെ അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബല്‍ സമ്മിറ്റിനു പിന്നാലെ ഗുജറാത്തിലെ സില്‍വാസയില്‍ ചില പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോദി പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷ റാലിക്കിടെ എസ്.പി നേതാവ് അഖിലേഷ് ദായവും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും അടക്കമുള്ളവര്‍ മോദിക്കെതിരെ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അവയ്ക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയത്.

മഹാസഖ്യം എന്നപേരില്‍ അവര്‍ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് ജനാധിപത്യത്തെ ചവിട്ടിയരച്ചവര്‍ ഇപ്പോള്‍ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടന്ന മഹാറാലിക്കിടെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചത്.

മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ മമത ബാനര്‍ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. 'പബ്ലിസിറ്റി പി.എം' എന്ന വിമര്‍ശമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഉന്നയിച്ചത്. കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമി ആഞ്ഞടിച്ചത്.

Content Highlights: My Actions Against Corruption Infuriated Some": PM Modi