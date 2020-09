ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായി എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച 3.10-ഓടെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടന്നത്. എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ അന്തരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒഴിവുവന്ന സീറ്റിലേയ്ക്കാണ് ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍ രാജ്യസഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

18 രാജ്യസഭാംഗങ്ങളാണ് പുതിയതായി തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില എം.പിമാര്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം രാജ്യസഭ ചെയര്‍മാന്റെ ചേംബറില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് കുമാര്‍ മുഖര്‍ജി, അംഗങ്ങളായിരുന്ന എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാര്‍, അമര്‍ സിങ് തുടങ്ങിയവരടക്കം 19 പേര്‍ക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ച ശേഷമാണ് സഭാ നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏതാനും ബില്ലുകളാണ് ഇന്ന് രാജ്യസഭ പരിഗണിക്കുന്നത്. ചോദ്യോത്തര വേളയും സ്വകാര്യ പ്രമേയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയങ്ങള്‍ പ്രൾഹാദ് ജോഷി അവതരിപ്പിക്കും. ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇന്ന് സഭയില്‍ നടക്കും.

