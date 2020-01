ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാറിലെ മുസഫര്‍പുരിലെ അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സംശയിച്ചിരുന്ന 35 പെണ്‍കുട്ടികളും ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് സിബിഐ. നേരത്തെ കണ്ടെടുത്ത അസ്ഥികൂടങ്ങള്‍ കുട്ടികളുടേതല്ലെന്നും മുതിര്‍ന്നവരുടേതാണെന്നും സിബിഐ സംഘം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഏറെ വിവാദമായ മുസഫര്‍പുര്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസില്‍ ബുധനാഴ്ചയാണ് സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. കേസില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് അസ്ഥികൂടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് കുട്ടികളുടേതാകാമെന്നും കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ബ്രജേഷ് ഠാക്കൂര്‍ 11 പെണ്‍കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി കരുതുന്നുണ്ടെന്നും സിബിഐ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കുട്ടികളെയെല്ലാം പിന്നീട് ജീവനോടെ കണ്ടെത്തി. മുസാഫര്‍പുരിനൊപ്പം ബിഹാറിലെ ആകെ 17 അഭയകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ഇതില്‍ 13 എണ്ണത്തില്‍ കുറ്റപത്രം നല്‍കി. പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തില്‍ തന്നെ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ നാല് കേസുകളില്‍ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതായും സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ. വേണുഗോപാലാണ് സിബിഐയ്ക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹാജരായത്.

മുസഫര്‍പുരിലെ സര്‍ക്കാര്‍ അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അതിക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായെന്ന വിവരം രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പാണ് പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഇതിനുപിന്നാലെ അസ്ഥികൂടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതോടെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും സംശയമുണര്‍ന്നു. പിന്നീട് സിബിഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷവും പെണ്‍കുട്ടികളെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തല്‍. സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവി ബ്രജേഷ് ഠാക്കൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 21 പേരാണ് കേസിലെ പ്രതികള്‍.

