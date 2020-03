ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ സമരങ്ങളും നിരോധിക്കണമെന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി.

ഹിന്ദു ധര്‍മ്മ പരിഷിത്ത് ആണ് പൊതു താത്പര്യ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിയമം പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ആണ്. അതിനാല്‍ എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കണം. അതിനാല്‍ നിയമത്തെ എതിര്‍ത്തും അനുകൂലിച്ചും നടത്തുന്ന സമരങ്ങള്‍, ജാഥകള്‍ എന്നിവ നിരോധിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം. നിയമം നടപ്പിലാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ട്.

നിയമം നടപ്പിലാക്കിയില്ല എങ്കില്‍ രാജ്യദ്രോഹികള്‍ എന്ന് മുദ്രകുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യവിരുദ്ധര്‍ ആയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ആണ് ചിലര്‍ കലാപം അഴിച്ച് വിടുന്നത്. നിയമത്തിന് എതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയണം എന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Content Highlight: must end protest against CAA Petition to Supreme Court