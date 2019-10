ഭുവനേശ്വര്‍ (ഒഡീഷ): ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സന്തോഷമുള്ള മുസ്‌ലിം വിഭാഗക്കാരെ കാണാന്‍ കഴിയുക ഇന്ത്യയിലാവുമെന്ന് ആര്‍.എസ്.എസ് അധ്യക്ഷന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത്. അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഹിന്ദു സംസ്‌കാരത്തോടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദുവെന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മതമോ ഭാഷയോ രാജ്യത്തിന്റെ പേരോ അല്ല, ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും സംസ്‌കാരമാണ്. ജൂതന്മാര്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കിയത് ഇന്ത്യ മാത്രമാണ്, പാഴ്സികള്‍ സ്വതന്ത്രമായി ഇന്ത്യയില്‍ അവരുടെ മതാചാരങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

നമ്മുടേത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ്. ഇന്ത്യക്കാരില്‍ പലരും ഹിന്ദുസ്വത്വം തുറന്നു പറയാന്‍ ലജ്ജിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര്‍ തങ്ങള്‍ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. ഹിന്ദുവാണെന്ന് പലര്‍ക്കും തുറന്നുപറയാന്‍ സാധിക്കാത്തത് അവരുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ ഹനിക്കപ്പെട്ടതിലാണെന്നും ഭുവനേശ്വറില്‍ നടന്ന പൊതു പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

