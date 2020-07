മംഗലാപുരം: കോവിഡ് വ്യാപനം സമൂഹത്തില്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇളവാക്കിയത്. പ്രതിസന്ധികളാണ് നായകന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളത്. അത്തരത്തിലൊരാളാണ് മംഗലാപുരത്തെ മുഹമ്മദ്‌ ആസിഫെന്ന ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒരു വൃദ്ധന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാണ് ആസിഫ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്.

വൃദ്ധസദനത്തില്‍ മക്കളാല്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന വേണുഗോപാല്‍ റാവു എന്ന 62-കാരന്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം സ്വീകരിക്കാന്‍ ബന്ധുക്കള്‍ ആരും തന്നെ എത്തിയിരുന്നില്ല. കോവിഡ് പകരുമെന്ന ഭീതിയേ തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ ആരും തന്നെ മുന്നോട്ടുവരാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ആസിഫ് ഇതിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്.

വേണുഗോപാലിന്റെ മൃതദേഹം അനാഥമായി കിടക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ട ആസിഫ് സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരം മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചതെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. സംഭവം വാര്‍ത്തയായതോടെ നിരവധി ആളുകളാണ് അഭിനന്ദനമറിയിച്ചത്.

Article Source: India Today

Content Highlights: An ambulance driver by profession, Mohammed Asif cremated the body of a Hindu Covid victim, after no one else came forward to perform the last rites due to coronavirus scare.