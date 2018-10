ന്യൂഡല്‍ഹി: തലസ്ഥാനത്തെ തീന്‍മൂര്‍ത്തി എസ്റ്റേറ്റ് പരിസരത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ സംഭാവനകള്‍ വിവരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം ഒരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരുങ്ങുന്ന മ്യൂസിയം ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി മഹേഷ് ശര്‍മ്മ വ്യക്തമാക്കി. മ്യൂസിയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കര്‍മ്മം നിര്‍വഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

271 കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് മ്യൂസിയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. 10,975.36 ചതുരശ്ര മീറ്ററില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന മ്യൂസിയം രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. മൂന്ന് നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണ് മ്യൂസിയത്തിനായി പണിയുക. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും മ്യൂസിയം.

മ്യൂസിയത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ജീവിതത്തില്‍ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം തുടക്കം മുതല്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്ന തീന്‍മൂര്‍ത്തി ഭവനിന്റെ പരിസരത്താണ് മ്യൂസിയം ഉയരുന്നത്.

ഇത് നെഹ്‌റുവിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍സിങ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. നെഹ്‌റു മെമ്മോറിയല്‍ മ്യൂസിയവും ലൈബ്രറിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നെഹ്‌റുവിന്റെ ഓര്‍മകള്‍ തളംകെട്ടി നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടത്ത് തന്നെ പുതിയ മ്യൂസിയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് സംഘപരിവാര്‍ അജണ്ടയാണെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപണം വില പോയില്ല.

നിലവില്‍ മൂന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് മാത്രമേ മ്യൂസിയം ഉള്ളുവെന്നും എന്നാല്‍ പുതിയ മ്യൂസിയം ഭാവിയില്‍ വരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കൂടെ ഉള്‍കൊള്ളുമെന്നും മഹേഷ് ശര്‍മ്മ വ്യക്തമാക്കി. ഇവിടെ പ്രധാനമന്തിമാരുപയോഗിച്ച വെറും കുടയും തൊപ്പിയും മാത്രമല്ലെന്നും അവരുടെ ജീവിത സന്ദേശങ്ങള്‍ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നും മഹേഷ് ശര്‍മ്മ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: Museum For PMs To Be Complete In A Year