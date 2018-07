ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ മ്യൂസിയം ഡല്‍ഹിയിലെ തീന്‍മൂര്‍ത്തി ഭവനില്‍ നിര്‍മിക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പങ്കെടുത്ത നെഹറു മെമ്മോറിയല്‍ മ്യൂസിയം ആന്‍ഡ് ലൈബ്രറിയുടെ (എന്‍.എം.എല്‍) നാല്‍പ്പത്തിമൂന്നാമത് വാര്‍ഷിക യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹറു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 25 ഏക്കര്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള തീന്‍മൂര്‍ത്തി ഭവനിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ മ്യൂസിയം പ്രത്യേകമായാണ് നിര്‍മിക്കുകയെന്ന് എന്‍.എം.എല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ശക്തി സിന്‍ഹ പറഞ്ഞു.

