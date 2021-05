ലഖ്‌നൗ: അധികൃതരെയും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെയും ബിഹാറിലെയും നദീതീരവാസികളെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടേത് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഗംഗാനദിയിലൂടെ ഒഴുകിനടക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തെത്തിയിട്ട് ദിവസങ്ങളാകുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ നദീതീരത്തെ മണലില്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഫോട്ടോകളും പുറത്തുവന്നു.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍, നദീതീരത്തെ മണലില്‍ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങളിലെ ശവക്കച്ചകള്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജീവനക്കാര്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോകളും പുറത്തുവരികയാണ്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജില്‍നിന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോകള്‍. ഉന്നാവോയില്‍നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകള്‍ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്തതിനെ വേര്‍തിരിച്ച് കുത്തിയ മുളങ്കമ്പുകളും ജീവനക്കാര്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला। कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला। सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली। अब कब्रों से रामनामी भी छीनी जा रही है।



छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। ये कौन सा सफाई अभियान है?



ये अनादर है-मृतक का, धर्म का, मानवता का pic.twitter.com/PHC1fyMKCL — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 25, 2021

ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് വേണ്ടവിധത്തില്‍ വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചില്ല. അവരില്‍ പലര്‍ക്കും മാന്യമായ സംസ്‌കാരം ലഭിക്കുകയോ സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോള്‍ കുഴിമാടത്തില്‍നിന്ന് രാംനാമികള്‍(ശവക്കച്ചകള്‍) പോലും നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്- ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ട് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതേസമയം വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാന്‍ പ്രയാഗ്‌രാജ് അധികൃതര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് ഉന്നതവൃത്തങ്ങള്‍ എന്‍.ഡി.ടിവിയോടു പ്രതികരിച്ചു. എന്തുതരത്തിലുള്ള ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനം ആണിതെന്ന് ആരാഞ്ഞ പ്രിയങ്ക, ഇത് മരിച്ചവരോടും വിശ്വാസത്തോടും മാനവികതയോടുമുള്ള അനാദരവാണെന്നും പറഞ്ഞു. സംസ്‌കാരം നടത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, വിറകിന്റെ ക്ഷാമം, കോവിഡ് മരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ശ്മശാനങ്ങളിലുണ്ടായ തിരക്ക് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാകാം മൃതദേഹങ്ങള്‍ നദിയില്‍ ഒഴുക്കി വിടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

