മുംബൈ: കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലമുയരുന്ന സമുദ്രജലനിരപ്പ് ലോകജനസംഖ്യയുടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മൂന്നിരട്ടിപ്പേരെ നേരിട്ടു ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം. 2050 ആകുമ്പോഴേക്ക്‌ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈ നഗരത്തെ സമുദ്രം വിഴുങ്ങുമെന്നാണു പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ജെഴ്സി ആസ്ഥാനമാക്കിയ ‘ക്ലൈമറ്റ് സെൻട്രൽ’ എന്ന ഗവേഷണസ്ഥാപനം നടത്തിയ പഠനം ‘നേച്ചർ കമ്യൂണിക്കേഷൻസ്’ എന്ന ജേണലിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷകർ പഠനം നടത്തിയത്. 150 ദശലക്ഷമാളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് കടൽ വിഴുങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലാണെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്.

ഒരുകൂട്ടം ദ്വീപസമൂഹങ്ങളുടെമേൽ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചിട്ടുള്ള മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ പഴയ ഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യം കടലെടുക്കുകയെന്നാണ് ഈ പഠനം നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ മേഖലകളിലേക്കു മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം.

