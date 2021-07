മുംബയ്‌: കനത്ത മഴയില്‍ മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മുംബൈയിലെ ബൊറിവാലിയില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട കാറുകള്‍ ഒഴുകിപ്പോയി. റോഡുഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും താറുമാറായി.

ചുനബത്തി, സായന്‍, ദാദര്‍, ചെമ്പൂര്‍, ഗാന്ധി മാര്‍ക്കറ്റ്, കുര്‍ള എല്‍.ബി.എസ്. റോഡ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായത്‌. ഇവിടങ്ങളില്‍ കാറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാർത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടു.

#WATCH | Maharashtra: Rainwater entered Mumbai's Borivali east area following a heavy downpour this morning. #MumbaiRains #MumbaiWeather pic.twitter.com/tqUW98xyPr

താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി വീടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധി മാര്‍ക്കറ്റ് മേഖലയില്‍ ചരക്കുലോറികള്‍ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ കുടുങ്ങി. പലയിടങ്ങളിലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് വീടുവിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

#WATCH | Maharashtra: Daily commuters' movement affected as roads waterlogged, in Gandhi Market area following incessant rainfall. pic.twitter.com/1LpwYNVK0j