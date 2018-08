മുംബൈ: രാജ്യത്തെ ജയിലുകളുടെ അവസ്ഥ മോശമാണ് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് കോടികള്‍ തട്ടി രാജ്യം വിടുകയും ഇന്ത്യയിലെ നിയമത്തിന് പിടിതരാതെ വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന പണക്കാരായ പ്രതികളെ താമസിപ്പിക്കാനായി യൂറോപ്യന്‍ ശൈലിയിലുള്ള ജയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. വിജയ് മല്യയെ പോലുള്ളവര്‍ ഉന്നയിച്ച പരാതി കൂടി കണക്കിലെടുത്താണിത്.

ഇവര്‍ക്കായി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള യൂറോപ്യന്‍ ശൈലിയിലുള്ള സെല്ലുകള്‍ മുംബൈ ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലില്‍ പണിയാനാണ് മഹാരാഷ് ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തില്‍ എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുള്ള സെല്ലുകളാകും ഒരുക്കുക

വിജയ് മല്യയും നീരവ് മോദിയെയും മെഹുല്‍ ചോസ്‌കിയെയും പോലുളള പ്രതികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ജയില്‍ വളപ്പിലെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങള്‍ മാറ്റിയായിരിക്കും ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം താമസിക്കാവുന്ന ഈ ജയില്‍ മുറികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജയില്‍ മുറികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ മുറികള്‍.

രാജ്യത്തിന് കോടികളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതികള്‍ കീഴടങ്ങാന്‍ മടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോശം ജയിലുകള്‍ കാരണമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവണം - മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിലെ ഒരു ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിജയ് മല്യയെയും മെഹുല്‍ ചോക്സിയെയും പോലുള്ള നിരവധി കോടീശ്വരന്മാരായ പ്രതികളാണ് കീഴടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമായി ഇന്ത്യയിലെ ജയിലുകളുടെ മോശം സ്ഥിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത് പ്രതിരോധിക്കാനായി ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ജയിലായ ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിലെ ബാരക് നമ്പര്‍ 12 സെല്ലുകളുടെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി സി.ബി.ഐ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇത്തരം ജയിലുകളില്‍ യൂറോപ്യന്‍ ശൈലിയിലുള്ള ശുചിമുറികളും പ്രത്യേക വാഷ്ബേസിനും ഷവറും ഉണ്ടാകും. മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഛഗന്‍ ഭുജ്ബാല്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വി.ഐ.പി പ്രതികളെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിലെ ഈ ബാരക് നമ്പര്‍ 12 സെല്ലുകളിലായിരുന്നു.

