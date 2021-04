മുംബൈ: മുബൈയില്‍ ആശങ്കയുയര്‍ത്തി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു. ഞായറാഴ്ച 11,163 പേര്‍ക്കാണ് നഗരത്തില്‍ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 25 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 57,074 പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

222 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായത്. ഒരുദിവസംമുമ്പ് ശനിയാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 49,447 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 277 മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 11,163 കടന്നാണ് മുംബൈയില്‍ രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ നിലയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മൊത്തം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 30,10,597 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ 4,30,503 പേര്‍ ചികിത്സയിലാണ്, 25,22,823 പേര്‍ കോവിഡ് വിമുക്തരായി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മൊത്തം മരണസംഖ്യ 55,878 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

