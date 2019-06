മുംബൈ: മണ്‍സൂണ്‍ എത്തി ആദ്യദിനം മഴക്കെടുതിയില്‍ മുംബൈയില്‍ നാലുമരണം. ഇവരില്‍ മൂന്നുപേര്‍ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റാണ് മരിച്ചത്. അന്ധേരി സ്വദേശിനിയായ കാഷിമ യുദിയാര്‍(60), ഗോരേഗാവ് സ്വദേശികളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായ രാജേന്ദ്ര യാദവ്(60), സഞ്ജയ് യാദവ് എന്നിവരാണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചത്.

തേരാപാദ ഗ്രാമസ്വദേശിയായ എട്ടുവയസ്സുകാരന്‍ മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. വീടിനു പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടിക്ക് മിന്നലേറ്റത്. കനത്തമഴ മുംബൈയിലെ ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുകയും ഇത് റെയില്‍ഗതാഗതത്തെ ഉള്‍പ്പെടെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ബെസ്റ്റ് (ബ്രിഹന്‍മുംബൈ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ആന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട്)ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു.

ദാദറില്‍ മതില്‍ പൊളിഞ്ഞുവീണ് മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ദാദര്‍, വാഡല, വോര്‍ളി, കുര്‍ള, ചെമ്പൂര്‍, ബാന്ദ്ര, അന്ധേരി, വിഖ്രോളി തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Maharashtra: Water-logging in several parts of Navi Mumbai after heavy rainfall in the city. #MumbaiRains pic.twitter.com/06FdaOt1fx