മുംബൈ: കോവിഡ്19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി 55 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പോലീസുകാര്‍ക്ക് അവധി അനുവദിച്ച് മുംബൈ പോലീസ്. പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം പോലുള്ള രോഗമുള്ള 52 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കും അവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ 12 മണിക്കൂര്‍ ജോലി 24 മണിക്കൂര്‍ വിശ്രമം എന്ന ഷിഫ്റ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മെയ് മൂന്ന് വരെ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ക്രമീകരണം വരുത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് മുംബൈ പോലീസുകാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര നടപടിയിലേക്ക് മുംബൈ പോലീസ് പോയത്.

സേനയിലെ അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചതും ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളതും. ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് രോഗം വന്ന് ജീവിതം അപകടത്തിലാവുന്നുവെന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോവുന്നതെന്നാണ് ഉന്നത പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ 20 മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 107 പോലീസുകാര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മുംബൈ പോലീസില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് 57 വയസ്സുള്ള മുംബൈ പോലീസ് സേനയിലെ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച 57 വയസ്സുള്ള മറ്റൊരാളും ഞായറാഴ്ച 52 വയസ്സുള്ള മറ്റൊരാളും മരിച്ചു.

മറ്റ് നടപടികള്‍ ഇപ്രകാരമാണ്.

20000 പേര്‍ക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകള്‍ വിതരണം ചൈയ്തു.

പോലീസുകാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക കോവിഡ് ആശുപത്രി സജ്ജമാക്കി. ഒപ്പം നിലവിലുള്ള കോവിഡ് ആശുപത്രിയില്‍ പോലീസുകാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക കിടക്ക സജ്ജമാക്കി.

പോലീസുകാര്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും മാത്രമായി കോവിഡ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍.

ആവശ്യമുള്ളത്ര പി.പി.ഇ കിറ്റുകള്‍, മാസ്‌ക്കുകള്‍, സാനിറ്റൈസര്‍, ഗ്ലൗസ് തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പ് വരുത്തി.

റോഡില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായി ഭക്ഷ്യകിറ്റുകള്‍, റേഷന്‍, ചൂട് വെള്ള ഫ്‌ളാസ്‌ക് തുടങ്ങിയവയും വിതരണം ചെയ്തു.

കോവിഡ് പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലീസുകാര്‍ക്കായി 50 ലക്ഷം രൂപ.

