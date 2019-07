മുംബൈ: നോ പാര്‍ക്കിങ് മേഖലയില്‍ വാഹനം നിര്‍ത്തിയതിന് മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍ വിശ്വനാഥ് മഹദേശ്വര്‍ക്ക് ട്രാഫിക് പോലീസ് പിഴ ചുമത്തി. മേയറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമാണ് പാര്‍ക്കിങ് അനുവദനീയമല്ലാത്ത മേഖലയില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടത്.

ശിവസേനാ നേതാവ് കൂടിയായ വിശ്വനാഥ് നഗരത്തിലെ ഇടുങ്ങിയതും തിരക്കേറിയതുമായ പ്രദേശത്തുള്ള നോ പാര്‍ക്കിങ് ബോര്‍ഡിന് താഴെ വാഹനം നിര്‍ത്തി വിലെ പാര്‍ലെയില്‍ പോയതായിരുന്നു.

ട്രാഫിക് നിയമലംഘനത്തെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ട്രാഫിക് പോലീസ് നല്‍കിയ ചലാനില്‍ വ്യക്തമാക്കി. എത്ര തുകയാണ് ഇയാളില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതല്‍ അനധികൃത പാര്‍ക്കിങിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയും ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

