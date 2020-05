മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാണ്ടിവലിയില്‍ ഇരുനിലക്കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീണു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഒന്നാം നിലയില്‍ നിന്ന് 12 പേരെയും താഴത്തെ നിലയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് പേരെയും ദേശീയ ദുരന്തരക്ഷാസേന രക്ഷപ്പെടുത്തി.

രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ മൂന്ന് പേരെ പ്രാദേശിക സുരക്ഷാസേന രക്ഷപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മുംബൈ പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളികളായി.

അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടനെ തന്നെ ദുരന്തരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. നാല് ഫയര്‍എന്‍ജിനുകളും ആംബുലന്‍സും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാണ്ടിവാലി (വെസ്റ്റ്), സബ്രിയ മസ്ജിദിന് സമീപം G+1 കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണതായും കെട്ടിടത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ എല്ലാവരേയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും എന്‍ഡിആര്‍എഫ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സത്യനാരായണ്‍ പ്രധാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

