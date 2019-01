മുംബൈ: 2019-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് ഒറ്റക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കില്ലെന്ന സര്‍വേ ഫലങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മോദിയേയും അമിത് ഷായേയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേന എംപിയുടെ കോളം. ഒരു തൂക്കുസഭയാണ് 2019-ല്‍ വരുന്നതെങ്കില്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാന്‍ ശിവസേന പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് രാജ്യസഭാ എംപിയായ സജ്ഞയ് റാവുത്ത് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്തിനാണ് ഗഡ്കരി കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിവാര കോളത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. 80 മുതല്‍ 100 സീറ്റുകള്‍ വരെ ബിജെപിക്ക് നഷ്ടമാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ മോദിയെ മാറ്റി ആര്‍എസ്എസ് ഗഡ്കരിക്ക് പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാകും 2019-ല്‍ കാണാനാവുക. കോണ്‍ഗ്രസ് 125 സീറ്റുകള്‍ വരെ നേടിയേക്കുമെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറയുന്നു.

അടുത്തിടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് പരാജയമുണ്ടായപ്പോള്‍ സ്വരം മാറ്റിയുള്ള ഗഡ്കരിയുടെ പ്രതികരണം ഇതിന്റെ ആദ്യ സൂചനകളാണ്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായാല്‍ അത് കൂടുതല്‍ വെളിപ്പെടും. ആ ഘട്ടത്തില്‍ രാജ്‌നാഥ് സിങ്, യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ ഗഡ്കരിക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. ഒരു പക്ഷേ ഗഡ്കരി പാര്‍ട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്‌നാഥ് സിങ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

2014-ല്‍ ദേശീയ നേതാവായ ആളാണ് മോദി. ജാലവിദ്യകള്‍ കാട്ടി അദ്ദേഹം മോദി കേന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീയം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാല്‍ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും മാറി. മോദി മാജിക് നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ ഉറപ്പോടെ പറയാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. അതേ സമയം ഛത്തീസ്ഗഢ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തോടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ശക്തനായി എന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഗഡ്കരി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സമയത്ത് മോദിയും അമിത് ഷായും സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ മാത്രമായിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരു തവണകൂടി ഗഡ്കരി ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കില്‍ മോദിയും അമിത് ഷായും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതികളില്‍ നിതിന്‍ ഗഡ്കരിക്ക് കാര്യമായ പ്രധാന്യം നല്‍കാത്തതും ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വികളില്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അനിഷ്ടമാണ് ഗഡ്കരിയെ തഴയാന്‍ കാരണമെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: Gadkari Waiting for Hung Lok Sabha in 2019': Ally Shiv Sena Hints at Consensus for Top Post