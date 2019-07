മുംബൈ: കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലം മുംബൈ നഗരവാസികള്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വീടുകളിലും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം വെള്ളം കയറുകയും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ താറുമാറാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയില്‍ താമസസ്ഥലത്തെ പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയയില്‍ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു കോര്‍പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരനെ പ്രദേശവാസികള്‍ ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു.

മുംബൈയിലെ ഗണേഷ് നഗറിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തതിന്റെ പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയയില്‍ വെള്ളം കയറിയെന്നാരോപിച്ച് കെട്ടിടത്തിലെ താമസക്കാരായ ചിലര്‍ ചേര്‍ന്ന് കോര്‍പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരനായ യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. വെള്ളത്തിനടിയിലായ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം നീക്കംചെയ്യുന്ന ജോലി പൂര്‍ത്തിയായതായി ഇയാള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതില്‍ പ്രകോപിതരായാണ് താമസക്കാര്‍ യുവാവിനെ അക്രമിച്ചത്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയയില്‍ 60-70 കാറുകള്‍ വെള്ളത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും കോര്‍പറേഷന്‍ ജീവനക്കാര്‍ ഇതുവരെ വെള്ളം നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിയില്ലെന്നും താമസക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിലുള്ള കോര്‍പറേഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ജീവനക്കാരന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് തങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കിയതെന്നും യുവാവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചവര്‍ പറയുന്നു.

Watch: BMC worker thrashed by angry locals in Mumbai's Kandivali area for failing to evacuate rain-water from the building. The worker had claimed on social media that BMC has completed the work. pic.twitter.com/s1zCWPmm8j

നേരത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ നിതേഷ് നാരായണ്‍ റാണെയും അനുയായികളും ചേര്‍ന്ന് പൊതുമരാമത്ത് എന്‍ജിയീറുടെ മേല്‍ ചെളിവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മുംബൈ- ഗോവ ഹൈവേയിലെ ഒരു സര്‍വീസ് റോഡിന്റെ പണി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ വൈകുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇവര്‍ എന്‍ജിനിയര്‍ക്കുമേല്‍ ചെളിവെള്ളമൊഴിക്കുകയും പാലത്തില്‍ കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്തത്.

#WATCH: Congress MLA Nitesh Narayan Rane and his supporters throw mud on engineer Prakash Shedekar at a bridge near Mumbai-Goa highway in Kankavali, when they were inspecting the potholes-ridden highway. They later tied him to the bridge over the river. pic.twitter.com/B1XJZ6Yu6z