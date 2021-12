മുംബൈ: ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകാത്തതിൽ പ്രകോപിതനായി ഹോട്ടൽ മാനേജരെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് പോലീസുകാരൻ. മുംബൈ സാന്താക്രൂസിലെ സ്വാഗത് ഡൈനിങ് ബാറിലായിരുന്നു സംഭവം. പോലീസുകാരൻ ഹോട്ടൽ മാനേജറെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവന്നു.

രാത്രി ഹോട്ടൽ അടക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിക്രം പാട്ടീൽ ഹോട്ടലിലെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സമയം 12.35 കഴിഞ്ഞുവെന്നും അടുക്കള അടച്ചുവെന്നും ഹോട്ടൽ മാനേജർ ഗണേഷ് പട്ടേൽ വിക്രം പാട്ടീലിനെ അറിയിച്ചു. ഇത് പോലീസുകാരനെ പ്രകോപിതനാക്കുകയും മാനേജരെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരെത്തി പോലീസുകാരനെ വലിച്ചു മാറ്റുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

See this arrogant symbol of VAS00LI Sarkar



This Mumbai cop API Vikram Patil, hit the cashier of a restaurant at 12:30 at midnight becoz they refused him FREE F00D & DRINKS as kitchen had closed



VAZEGIRI in full force thru’ out Maha police force😠



pic.twitter.com/dXAIx1p4Gt