മുംബൈ: കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍ അടച്ചിട്ട മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രധാന റണ്‍വേ 48 മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ തുറക്കാനാകൂവെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം റണ്‍വേയില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രധാന റണ്‍വേ അടച്ചിട്ടത്. സ്‌പൈസ് ജെറ്റിന്റെ ബോയിങ് 737-800 വിമാനം റണ്‍വേയുടെ അവസാനത്തില്‍ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. വിമാനം നീക്കുന്നതിനായി 150 നീളത്തില്‍ റാമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാമത്തെ റണ്‍വേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിമാനങ്ങളെല്ലാം വൈകുന്നുണ്ട്. 52 വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ ഇതിനോടകം റദ്ദാക്കി. 55 എണ്ണം വൈകി. വലിയ വിമാനങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ രണ്ടാമത്തെ റണ്‍വേ പൂര്‍ണ്ണമായും പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകളെയാണ് കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിമാനത്താളത്തില്‍ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിമാന സര്‍വീസ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വൈകുമോ എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എയര്‍ലൈന്‍സ് കമ്പനികള്‍ അറിയിച്ചു.വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മുംബൈയില്‍ ഇത്തവണ റെക്കോര്‍ഡ് അളവിലാണ് മഴ പെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ 540 മി.മീറ്റര്‍ മഴ ലഭിച്ചതായി മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മീഷണര്‍ പ്രവീണ്‍ പര്‍ദേശി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇത് റെക്കോര്‍ഡാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മഴ കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലായ മൂന്ന് മുതല്‍ അഞ്ച് വരെ മുംബൈയില്‍ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്ന്‌ സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥ ഏജന്‍സിയായ സകൈമെറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതത്തേയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

