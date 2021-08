മുംബൈ: ചേരി പ്രദേശമായ ധാരാവിയില്‍ ഞായറാഴ്ച ഗ്യാസ് സിലണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 15 പേര്‍ക്കു പരിക്കേറ്റു. അഞ്ചുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരില്‍ എട്ടുവയസുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ധാരാവി ഷാഹു നഗര്‍ മേഖലയില്‍ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ചേരിയിലെ കുടിലിന് പുറത്തുവെച്ച സിലണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ചെറിയതോതിലുള്ള തീപിടിത്തമുണ്ടായി. പരിക്കേറ്റ 15 പേരെയും അടുത്തുള്ള സിയോണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവം നടന്ന ഉടന്‍ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സംഘമാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.

സിലിണ്ടറിനു ചോർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിനാല്‍ അത് കുടിലിനു പുറത്ത് വെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അഗ്നിരക്ഷാ സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി.

