പ്രയാഗ്‌രാജ്: ഹൈന്ദവതീര്‍ഥാടന സംഗമത്തിലെ കാവിക്കടലിനിടയിലൂടെ ആദ്യമായി നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് "മുല്ലാ ജി, ലൈറ്റ് വാല"(ലൈറ്റ് മാന്‍) എന്ന ബോര്‍ഡ് കാണുമ്പോള്‍ അമ്പരപ്പുണ്ടാവും. തലയില്‍ തൊപ്പി വെച്ച നരച്ച താടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് കുംഭമേളയിലെന്ത് കാര്യമെന്നാവും അയാള്‍ ആദ്യം ഓര്‍മിക്കുന്നുണ്ടാവുക. എന്നാല്‍ കുംഭമേളക്കെത്തുന്ന സന്യാസിമാര്‍ക്ക് ചിരപരിചിതനും സുഹൃത്തുമാണ് മുഹമ്മദ് മെഹ് മൂദ് എന്ന മുല്ലാ ജി.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുസാഫര്‍ നഗര്‍ സ്വദേശിയാണ് 76 കാരനായ മെഹ് മൂദ്. 1986 ലാണ് മെഹ് മൂദ് നാഗസന്യാസിമാരായ അഖാര സന്യാസിമാരോടൊപ്പം കുംഭമേളയിലേക്കെത്തുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്യാസിസമൂഹമാണ് അഖാര സന്യാസിമാര്‍. സന്യാസിമാര്‍ അവരുടെ കൂടാരങ്ങള്‍ക്ക് വെളിച്ചം പകരാനാണ് മെഹ് മൂദിനെ കൂടെ കൂട്ടിയത്. സന്യാസി കൂടാരങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം വിളക്കുകള്‍ സജ്ജീകരികരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മെഹ് മൂദിന്റെ ദൗത്യം. 800 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് ആറ് കൊല്ലത്തിലൊരിക്കല്‍ കുംഭമേളയ്ക്കായി ഇദ്ദേഹം പ്രയാഗ് രാജിലെത്തുന്നു.

സന്യാസിമാര്‍ അവരിലൊരാളായാണ് തന്നെ കാണുന്നതെന്ന് മെഹ് മൂദ് പറയുന്നു. അവരുടേയും തന്റെയും വിശ്വാസരീതി വ്യത്യാസമാണ്. എന്നാല്‍ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ എന്ന പോലെയാണ് അവരോടൊപ്പം താമസിക്കുമ്പോള്‍ തോന്നുന്നതെന്നും ദിവസം അഞ്ചു നേരം നമസ്‌കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവര്‍ ഒരുക്കി തരാറുണ്ടെന്നും മുല്ലാ ജി പറയുന്നു. ഈശ്വരനിലേക്കെത്താന്‍ പല വഴികളുണ്ട്, പല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും എല്ലാവരും എത്തുന്നത് ഒരിടത്ത് തന്നെ, മെഹ് മൂദ് പറയുന്നു.

സന്യാസിമാരുടെ കൂടാരങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അലങ്കാരദീപങ്ങള്‍ കണ്ട് കുംഭമേളയ്‌ക്കെത്തുന്ന തീര്‍ഥാടകര്‍ ആശ്ചര്യപ്പെടാറുണ്ട്. പലനിറങ്ങളിലുള്ള ദീപങ്ങള്‍ കൊണ്ടലങ്കരിച്ച് സന്യാസിമാര്‍ക്ക് അവരുടെ ഉത്സവത്തിന്‍ തന്റേതായ സഹായം ഇലക്ട്രീഷ്യനായ മെഹ് മൂദ് വര്‍ഷങ്ങളായി നല്‍കി വരുന്നു. തന്റെ ജോലി അതാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. മുസാഫര്‍നഗറിലെ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങളുടെ ദീപാലങ്കാരവും മുല്ലാ ജി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

എത്ര തവണ കുംഭമേളയ്ക്കെത്തിയെന്ന കണക്ക് തനിക്കറിയില്ലെന്നും മരിക്കുന്നതു വരെ വരണമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും മെഹ് മൂദ് പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് താന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും മുല്ലാ ജി ആഹ്‌ളാദത്തോടെ പറയുന്നു.

