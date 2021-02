കൊല്‍ക്കത്ത: ബി.ജെ.പി. ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുകുള്‍ റോയിയുടെ അടുത്ത ബന്ധു ശ്രീജന്‍ റോയ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങി. 2019-ല്‍ ബി.ജെ.പി.യില്‍ അംഗത്വമെടുത്ത ശ്രീജന്‍, രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് പാര്‍ട്ടി വിടുന്നത്.

രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനിടെ ബി.ജെ.പി. എന്ന പാര്‍ട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാനായില്ലെന്ന് ശ്രീജന്‍ റോയ് പറഞ്ഞു.

2019 ഫെബ്രുവരി 21-നാണ് ഞാന്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ആ പാര്‍ട്ടി എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടില്ല. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എനിക്ക് സ്വന്തം വീടാണ്- ശ്രീജന്‍ റോയ് ടൈംസ് നൗവിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ഏപ്രില്‍/ മേയ് മാസങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കുമെന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ അവകാശവാദത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍- വിജയിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയും, പ്രയോഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നായിരുന്നു ശ്രീജന്‍ റോയിയുടെ മറുപടി.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കുള്ള മാറ്റം മുകുള്‍ റോയിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബന്ധവും രാഷ്ട്രീയവും വേറെ കാര്യങ്ങളാണെന്നും ശ്രീജന്‍ പറഞ്ഞു.

2017-ലാണ് മുകുള്‍ റോയ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

In a season of hectic political joinings in Bengal, @AITCofficial ropes in Srijan Roy, brother in law of @BJP4India leader Mukul Roy, in the party on Wednesday. @CNNnews18 @news18dotcom pic.twitter.com/U8wH96EqzQ