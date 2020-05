ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിന്ധിയിലായ എം.എസ്.എം.ഇ.(മൈക്രോ, സ്‌മോള്‍, മീഡിയം എന്റര്‍പ്രൈസസ്‌) മേഖലയ്ക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ വായ്പാ പദ്ധതി കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്നേക്കും. 50 ദിവസത്തോളം നീണ്ട ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് നിശ്ചലമായ മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി.

മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജില്‍ ഇതും ഉള്‍പ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ അനുവദിക്കുന്ന വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവിന് ഒരുവര്‍ഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നും വിവരങ്ങളുണ്ട്.

വായ്പയുടെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് ധനകാര്യ മന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍ നടത്തുന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തും. ഇതിന് പുറമെ ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെയുള്ള എം.എസ്.എം.ഇ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള ശമ്പളം എംപ്ലോയീസ് സ്‌റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് നല്‍കാനുള്ള ശുപാര്‍ശയ സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. 31,000 കോടി രൂപ നിലവില്‍ എംപ്ലോയീസ് സ്‌റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഫണ്ടില്‍ നിലവിലുണ്ട്.

മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ പിഎഫ് വിഹിതവും സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ചേക്കും. 5,000 കോടിയുടെ അധിക ബാധ്യത ഇതുവഴി കേന്ദ്രത്തിനുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

