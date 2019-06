ന്യൂഡല്‍ഹി: എ.ഐ.എം.ഐ.എ. അധ്യക്ഷനും ഹൈദരാബാദ് എം.പി.യുമായ അസദുദീന്‍ ഒവൈസിയെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോള്‍ ജയ്ശ്രീറാം മുഴക്കി ബി.ജെ.പി. എം.പിമാര്‍. ബി.ജെ.പി. എം.പിമാര്‍ക്ക് മറുപടിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ജയ്ഭീം അല്ലാഹുഅക്ബര്‍ മുഴക്കി അസദുദീന്‍ ഒവൈസിയും. ചൊവ്വാഴ്ച ലോക്‌സഭയില്‍ നടന്ന എം.പി.മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം.

അസദുദീന്‍ ഒവൈസിയെ ക്ഷണിച്ചയുടനെ ബി.ജെ.പി. എം.പിമാരുടെ നിരയില്‍ നിന്ന്‌ ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്, വന്ദേമാതരം, ജയ്ശ്രീറാം വിളികള്‍ ഉയര്‍ന്നു. തുടര്‍ന്ന് എം.പി.യായി സ്ഥാനമേറ്റ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിയ ഒവൈസി ജയ് ഭീം ജയ് മീം തക്ബീര്‍ അല്ലാഹു അക്ബര്‍ ജയ് ഹിന്ദ് എന്നു പറഞ്ഞാണ് മടങ്ങിയത്.

തന്നെ കാണുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മവരുന്നത് നല്ലതാണെന്നായിരുന്നു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒവൈസിയുടെ പ്രതികരണം. ഇതോടൊപ്പം മുസാഫര്‍പുരിലെ ശിശുമരണങ്ങളും ഭരണഘടനയും അവര്‍ ഓര്‍ക്കുമെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Hyderabad AIMIM MP Barrister @asadowaisi takes oath in Lok Sabha. pic.twitter.com/objAfetEu6 — AIMIM Official (@aimim_national) June 18, 2019

