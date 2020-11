ഭോപ്പാൽ: ദീപാവലിക്ക് വിദേശ നിർമിതമായ പടക്കങ്ങൾക്ക് പകരം എല്ലാവരും സ്വദേശത്ത് നിർമിച്ച പടക്കങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ. ദേവീദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളുളള പടക്കം വിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരുടേയും മതവികാരങ്ങളെ ആരും മുറിപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നവംബർ പതിനാലിനാണ് ദീപാവലി. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡീഷ ഇത്തവണ പടക്കങ്ങളുടെ വില്പനയ്ക്കും ഉപയോഗത്തിനും നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 10 മുതൽ 30 വരെയാണ് നിരോധനം. പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരുടേയും വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവരുടേയും ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഒഡീഷ പടക്കത്തിന് നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയത്.

നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

