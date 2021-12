വിദിഷ (മധ്യപ്രദേശ്): വിദ്യാര്‍ഥികളെ മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മധ്യപ്രദേശില്‍ ബജ് രംഗ്ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്‌കൂള്‍ ആക്രമിച്ചു. വിദിശ ജില്ലയിലെ ഗഞ്ച് ബസോഡ നഗരത്തിലുള്ള സെന്റ് ജോസഫ് സ്‌കൂളിനു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. നൂറുകണക്കിനു പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് സ്‌കൂളിന് നേര്‍ക്ക് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.

12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കണക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു ആക്രമണം. ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷണറിമാര്‍ നടത്തുന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ മതപരിവര്‍ത്തനത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. സ്‌കൂളിലെ എട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളെ മാനേജ്‌മെന്റ് മതപരിവര്‍ത്തനത്തിന് വിധേയരാക്കിയെന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്‌ പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി നൂറോളം പേര്‍ വരുന്ന സംഘം ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. സ്‌കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളും ജീവനക്കാരും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ആക്രമണത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സ്‌കൂളിലെ ജനല്‍ചില്ലുകള്‍ അക്രമികള്‍ എറിഞ്ഞു തകര്‍ത്തു. അതിനിടെ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ കാരണം ശരിയായ രീതിയില്‍ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ചില വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Hindu right-wing attacking today a Catholic School in Central India! There is no end when a nation decides to commit suicide. pic.twitter.com/dytJZtwpV9