ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിന് 'അച്ചേ ദിന്‍'. സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസം അവധി(വീക്കിലി ഓഫ്‌) അനുവദിച്ചു. 38 വര്‍ഷമായി മധ്യപ്രദേശില്‍ പോലീസുകാര്‍ക്ക് വീക്കിലി ഓഫ് ഇല്ലായിരുന്നു.

ആനുവല്‍ ലീവ്, സിക്ക് ലീവ്, കാഷ്വല്‍ ലീവ്, ആര്‍ജിത അവധി(ഏണ്‍ഡ് ലീവ്) എന്നീ അവധികള്‍ക്ക് മാത്രമേ പോലീസുകാര്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡിജിപി ഋഷി കുമാര്‍ ശുക്ല ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആഴ്ച അവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു പോലീസുകാര്‍ക്ക് വീക്കിലി ഓഫ് അനുവദിക്കുമെന്നത്. പോലീസുകാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യമായി വീക്കിലി അവധി ലഭിച്ച പോലീസുകാര്‍ പലരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിനോദയാത്ര പോയി ഒക്കെയാണ് ആഘോഷിച്ചത്.

