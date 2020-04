ജലന്ധര്‍: പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധര്‍ നിവാസികള്‍ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറക്കമുണര്‍ന്നത്. ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളുടെ പിന്നിലായി ഒരു പര്‍വതനിര. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 200 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള പര്‍വതങ്ങളാണ് ആളുകള്‍ കണ്ടത്. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ധൗലധാര്‍ പര്‍വതനിര.

30 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് ജലന്തറില്‍ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് മലിനീകരണം കുറയുകയും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

' ഹിമാചലിലെ ധൗലധാര്‍ പര്‍വതനിര 30 വര്‍ഷത്തിനുശേഷമാണ് ജലന്ധറില്‍ ദൃശ്യമാകുന്നത്. മലിനീകരണം 30 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ്. ' -ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവ് എഴുതി. ഐ.എഫ്.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സുശാന്ത് നന്ദയും ഇത് ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

'പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലെ എന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നുള്ള, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ധൗലധാര്‍ പര്‍വതനിരയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ച. 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുകയും മലിനീകരണ തോത് കുറയുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലം.'- മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി ഇന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ മലിനീകരണം കുറയുകയും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഉയര്‍ന്ന മലിനീകരണ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നഗരങ്ങളില്‍ പോലും ആകാശം എത്ര വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുന്നത്.

What nature was..

And what we had done to it🙂



This is Dhauladhar mountain range of Himachal , seen after 30 years, from Jalandhar(Punjab) after pollution drops to the lowest level in 30 years. This is approx. 200 km away straight.



Sent by a friend. Don’t know if true🙏 pic.twitter.com/CMPj6qVmjx