ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളില്‍ ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള പ്രസ്താവനകളെ സ്വാഗതംചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ. ഹിജാബ് വിഷയത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ സമിതി വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ നയം വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.

കര്‍ണാടകയിലെ ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡ്രസ്സ് കോഡ് സംബന്ധിച്ച വിഷയം കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഭരണഘടനാ ചട്ടക്കൂടുകളും ജനാധിപത്യ ധര്‍മ്മവും രാഷ്ട്രീയവും അനുസരിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദര്‍ഭമാണിത്. ഇന്ത്യയെ അറിയുന്നവര്‍ ആ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ മനസിലാക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂളുകളിലെ ഹിജാബ് നിരോധനം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള സംഘടന (ഐ ആര്‍ എഫ്)യുടെ അംബാസിഡർ റഷാദ് ഹുസ്സൈന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഹിജാബ് വിഷയത്തില്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

Our response to media queries on India’s reaction to comments by some countries on dress code in some educational institutions in Karnataka:https://t.co/Mrqa0M8fVr pic.twitter.com/pJlGmw82Kp — Arindam Bagchi (@MEAIndia) February 12, 2022

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറിലാണ് ഹുസൈനെ ഐആര്‍എഫിന്റെ അംബാസഡറായി യുഎസ് സെനറ്റ് നിയമിച്ചത്. ഐആര്‍എഫിന്റെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലീം അംബാസഡറാണ് അദ്ദേഹം.

Religious freedom includes the ability to choose one's religious attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls. — Amb. at Large for International Religious Freedom (@IRF_Ambassador) February 11, 2022

