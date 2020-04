ഗാസിയാബാദ്: വീട്ടിലേക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ പോയ മകന്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത് ഭാര്യയുമായെന്ന പരാതിയുമായി അമ്മ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍. ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ നടന്ന രഹസ്യവിവാഹത്തിലും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയ പരാതിയിലും അമ്പരന്നത് സാഹിബാബാദ് സ്‌റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരും.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ഗുഡ്ഡു എന്ന യുവാവിന്റെ അമ്മ പരാതിയുമായെത്തിയത്. പലചരക്കുസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ കടയിലയച്ച മകന്‍ തിരികെയെത്തിയത് ഭാര്യയേയും കൂട്ടിയാണെന്നും താനറിയാതെ നടന്ന വിവാഹം അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അവര്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. സവിതയെന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഹരിദ്വാറിലെ ആര്യസമാജത്തില്‍ വെച്ച് വിവാഹം ചെയ്തതാണെന്ന് ഇരുപത്താറുകാരനായ ഗുഡ്ഡു പറഞ്ഞു.

സാക്ഷികളില്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ വിവാഹസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഹരിദ്വാറില്‍ വീണ്ടും പോയി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും ഗുഡ്ഡു പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു വാടകവീട്ടിലാണ് സവിത വിവാഹശേഷം താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും വീടൊഴിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗുഡ്ഡു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

