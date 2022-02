പത്താംനിലയിലെ ബാല്‍ക്കണിയില്‍നിന്ന് ഒന്‍പതാംനിലയിലേക്ക് വീണ തുണിയെടുക്കാന്‍ മകനെ ബെഡ്ഷീറ്റില്‍ കെട്ടിയിറക്കി അമ്മ. ഹരിയാണയിലെ ഫരീദാബാദിലാണ് സംഭവം. സമീപ കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് എടുത്ത ഇതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍.

മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊണ്ടു കെട്ടി മകനെ മുകള്‍ നിലയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് ദൃശ്യത്തില്‍ കാണാം. താഴത്തെ നിലയില്‍ വീണ തുണി എടുക്കുന്നതിനാണ് അപകടകരമായ വിധത്തില്‍ മകനേക്കൊണ്ട് സാഹസം ചെയ്യിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോള്‍ കുട്ടിയുടെ കയ്യില്‍ പച്ചനിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രവും കാണാം. സെക്ടര്‍ 82-ലെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഫ്‌ളാറ്റിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

