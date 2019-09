ന്യൂഡല്‍ഹി: ബൈക്കിലെത്തി കഴുത്തിലെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് സ്ഥലം വിടാന്‍ നോക്കിയ മോഷ്ടാവിനെ വീട്ടമ്മയും മകളും ചേര്‍ന്ന് തടഞ്ഞു. ഇവരും ബഹളം കേട്ടെത്തിയ വഴിയാത്രക്കാരും ചേര്‍ന്ന് മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടി പോലീസിലേല്‍പിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ നാംഗലോയിലാണ് സംഭവം.

ഓഗസ്റ്റ് 30 നാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവസ്ഥലത്തിന് സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. മോഷണശ്രമത്തിന്റേയും അമ്മയും മകളും ചേര്‍ന്ന് ബൈക്കില്‍ ഇരുന്ന മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടുന്നതിന്റേയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തു വിട്ടത്.

നാംഗലോയിലെ വീട്ടിലേക്ക് സൈക്കിള്‍ റിക്ഷയിലെത്തിയതായിരുന്നു അമ്മയും മകളും. റിക്ഷക്കാരന് പണം നല്‍കി റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് ബൈക്ക് അടുത്തെത്തുന്നത്. പിന്നിലിരുന്നയാള്‍ വീട്ടമ്മയുടെ കഴുത്തിലെ മാല പൊട്ടിക്കുകയും ബൈക്ക് നീങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഇരുവരും പുറകെയെത്തി മാല പൊട്ടിച്ചയാളെ പിടിച്ചു വലിച്ച് താഴെയിട്ടു. വഴിയാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ഓടിയെത്തി ഇയാളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.

#WATCH: Bike borne chain snatchers caught red-handed by a woman and her daughter in Nangloi, Delhi on August 30. The chain snatchers were later arrested by police. pic.twitter.com/vdLpztOKYw