പാട്‌ന: മകന്റെ കരച്ചില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ മാതാവ് മകന്റെ ചുണ്ടുകളില്‍ പശ തേച്ചു. ബീഹാറിലെ ഛാപ്രയില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. നിര്‍ത്താതെ കരഞ്ഞ മകന്റെ കരച്ചില്‍ നിര്‍ത്താനായിരുന്നു മാതാവ് ഈ ക്രൂരത കാണിച്ചത്.

ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയ പിതാവ് മകന്റെ വായില്‍നിന്ന് നുരയും പതയും വരുന്നത് കണ്ടതോടെയാണ് മാതാവിന്റെ ക്രൂരത വെളിച്ചത്തായത്. തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യയോട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മകന്‍ നിര്‍ത്താതെ കരഞ്ഞപ്പോള്‍ ചുണ്ടുകളില്‍ പശ തേച്ചെന്ന് അവര്‍ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉടന്‍തന്നെ പിതാവ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. നിലവില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന കുട്ടി അപകടനില തരണംചെയ്‌തെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights: Mothe rApplies Glue On Son's Lips To Stop Him From Crying in Bihar