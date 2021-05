ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങളിലെ ചില വകുപ്പുകള്‍ നടപ്പാക്കി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍. ഏഴ് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, വാട്‌സ്ആപ്പ്, ടെലഗ്രാം, ഷെയര്‍ചാറ്റ്, ലിങ്ക്ഡ് ഇന്‍, കൂ എന്നിവയാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്. പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങളിലെ മൂന്ന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇവര്‍ ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന് നല്‍കി.

ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫീസര്‍, ചീഫ് കംപ്ലൈന്‍സ് ഓഫീസര്‍, നോഡല്‍ കോണ്‍ടാക്റ്റ് പേഴ്‌സണ്‍ എന്നിവരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിവരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന് നല്‍കിയിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുന്ന ട്വിറ്റര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

