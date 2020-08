ജയ്പുര്‍: പിരിമുറുക്കങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോതുമായി ഒന്നിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭയില്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ ഇരിപ്പിടം ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമായ പൈലറ്റിന് പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചുകള്‍ക്ക് സമീപമാണ് ഇരിപ്പിടം നല്‍കിയത്.

'ഞാന്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിര്‍ത്തിയിലിരിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ എന്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അരികില്‍ ഇരിക്കുന്നത്... കാരണം, ഇത് അതിര്‍ത്തിയാണ്. ധീരനും ശക്തനുമായ യോദ്ധാവിനെ മാത്രമേ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് അയക്കൂ.' പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു.

പൈലറ്റ് തീര്‍ത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടയില്‍ ഇന്നാണ് രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്. അനുരഞ്ജനശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും അനുഭാവികളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചെത്തുകയും കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് ഇന്ന് സഭയില്‍ വിശ്വാസം തെളിയിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ വിമതരെ അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് പൂര്‍ണ്ണമായി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. വിമതരുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ തന്നെ വിശ്വാസം നേടാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോതിനൊപ്പമായിരുന്നു സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ ഇരിപ്പടം. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചുകള്‍ക്ക് സമീപമാണ് ഇരിപ്പിടം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഇന്ന് വിധാന്‍ സഭയിലേക്ക് കടന്നുവന്നപ്പോള്‍ ആശ്ചചര്യപ്പെട്ടു, ഞാന്‍ എന്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചുകള്‍ക്കടുത്തുള്ള മൂലയില്‍ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഇതാണ് അതിര്‍ത്തിയെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നെ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് അയച്ചതാണ്. പലതും പറയും. കൂടുതല്‍ വെളിപ്പെടുത്തും. ഞങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനോ ചെയ്യാനോ ഉള്ളത് എന്തു തന്നെ ആയാലും ഞങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങള്‍ ഭേദമായി. ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം തിരിച്ചെത്തി.' നിയമസഭയില്‍ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു.

