ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ - ചൈന അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയില്‍ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മിക്ക പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും. എന്നാല്‍ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടമായെന്നു പറഞ്ഞ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലഡാക്കില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച 20 സൈനികര്‍ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സര്‍വകക്ഷി യോഗം തുടങ്ങിയത്. യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് വിശദീകരിച്ചു. യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മിക്ക പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചതായി ഉന്നതതല വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയും തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ കെ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവും ബിജു ജനതാദള്‍, സിക്കിം ക്രാന്തി മോര്‍ച്ച എന്നീ പാര്‍ട്ടികളും കോണ്‍ഗ്രസ് ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തമായ നിലപാടാണ് ചൈനയെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു പറഞ്ഞു. ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനവും ചൈനയെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയില്‍ പൂര്‍ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് സിക്കിം ക്രാന്തി മോര്‍ച്ച നേതാവ് പ്രേം സിങ് തമാങ് പറഞ്ഞു. രാജ്യസുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുമ്പും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നിരുപാധികം ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണെന്ന് ബിജെഡി നേതാവ് പിങ്കി മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ അമേരിക്കയുടെ ഒപ്പംകൂട്ടാന്‍ അവര്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് ഡി രാജ പറഞ്ഞു. പഞ്ചശീല തത്വങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു. വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മിക്ക പാര്‍ട്ടികളും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൈനികര്‍ ആയുധം കൈവശം വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ രാജ്യാന്തര കരാറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും സുപ്രധാന കരാറുകള്‍ മാനിക്കപ്പെടണമെന്നും എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍ പറഞ്ഞു.

വാണിജ്യ - നിക്ഷേപ മേഖലകളില്‍ ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ വ്യക്തമായ പദ്ധതി വേണമെന്ന് ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയം പറയാനുള്ള നേരമല്ല ഇതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും രോഷം പുകയുകയാണെന്ന് ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെഡിയു നേതാവുമായ നിതീഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇന്ത്യ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന വിമര്‍ശം കോണ്‍ഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചു. സൈനിക കമാന്‍ഡര്‍മാരുടെ യോഗങ്ങള്‍ നടന്ന മെയ് അഞ്ചിനും ജൂണ്‍ ആറിനും ഇടയില്‍ വിലപ്പെട്ട സമയം നമ്മള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് കരുതുന്നതെന്ന് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ജൂണ്‍ ആറിനുശേഷവും നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകളും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു. ഇനി എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസും രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും സൈന്യത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ആര്‍ജെഡി, എഎപി, എഐഎംഐഎം എന്നീ പാര്‍ട്ടികളെ സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല.

