ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി നടൻ അനുപം ഖേർ. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നവെന്നും അനുപം ഖേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മോദി സർക്കാറിന് അനുകൂലമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കാറുള്ള അനുപം ഖേർ കോവിഡ് വിഷയത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ എവിടെയോ അവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. വെറും പ്രതിഛായ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിസന്ധിക്കിടെ സമൂഹത്തിൽ ഉയരുന്ന പരസ്യ വിമർശനങ്ങളിൽ പലതും കഴമ്പുള്ളതാണ്‌. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിന് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. നദികളിൽ മനുഷ്യരുടെ മൃതദേഹം ഒഴുകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ബാധിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി മറ്റുപാർട്ടികൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

