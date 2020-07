ന്യൂഡൽഹി: ജൂലായ് അവസാനത്തോടെ ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ എണ്ണം 5.5 ലക്ഷത്തിലെത്തുമെന്ന കണക്ക് വന്നത് കേന്ദ്രം വഴിയാണെന്ന് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം പൊതുജനങ്ങളുമായി താൻ പങ്കുവെച്ചത് അവർ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നും മനീഷ് പറഞ്ഞു. മനീഷ് സിസോദിയയുടെ പ്രസ്താവന ജനങ്ങളെ ഭയചകിതരാക്കിയെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

നാളെ എന്തുസംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഗവൺമെന്റ് പോർട്ടലിൽ പങ്കുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ ജൂൺ എട്ടിന് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ കഴിയുന്നതിന് അവർ അതറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി- മനീഷ് സിസോദിയ എൻഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

മനീഷിന്റെ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'ജൂൺ രണ്ടാംവാരത്തിൽ ജൂലായ് അവസാനത്തോടെ ഡൽഹിയിലെ കേസുകൾ 5.5 ലക്ഷമായി ഉയരുമെന്ന് മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലവും ഇനി ബാക്കിയില്ലെന്നാണ്. കിടക്കകളില്ലെന്നും സാഹചര്യം മോശമായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇത് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭയമുണ്ടാക്കി. കണക്കുകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭയം വളർന്നുതുടങ്ങി. ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് 19 നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഡൽഹി സർക്കാരാണ്. എന്നാൽ സിസോദിയയുടെ പ്രസ്താവനയോടെ കേന്ദ്രം ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നി.' എന്നായിരുന്നു അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത്. ജൂലൈ 31 ഡൽഹിയിലെ കേസുകൾ 5.5ലക്ഷമായി ഉയരില്ലെന്നും അമിത് ഷാ ഉറപ്പുപറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ ഡൽഹി നിവാസികൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആര് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്താലും താൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിസോദിയ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലുള്ളവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണ് പ്രധാന്യം. മറ്റുള്ളതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ്. സിസോദിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രോഗികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ആശുപത്രി കിടക്കകൾ ഇരട്ടിയിലധികം ഉണ്ടെന്ന് സിസോദിയ ഉറപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയത് തലസ്ഥാനത്താണ്. ഒരു ദിവസം 20,000 ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്നത്.

കാര്യങ്ങൾ നല്ലരീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Corona 19 cases Delhi,The projection of 5.5 lakh cases in Delhi by the end of July came from the centre says Manish Sisodiya