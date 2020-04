ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ യോജന പാക്കേജ് പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച വരെ 32 കോടിയിലധികം ജനങ്ങള്‍ക്ക് 29,352 കോടിരൂപ നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടില്‍ നല്‍കിയതായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയ വക്താവ് രാജേഷ് മല്‍ഹോത്ര. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ അന്ന യോജന പ്രകാരം 5.29 കോടി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സൗജന്യ റേഷന്‍ ധാന്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

5.29 crore beneficiaries have been given free ration of food grains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. 3,985 MT of Pulses have been dispatched to various states/union territories for distribution: Rajesh Malhotra, Ministry of Finance https://t.co/Z8tMGB2OEw — ANI (@ANI) April 14, 2020

വിതരണത്തിനായി 3,985 മെട്രിക് ടണ്‍ ധാന്യം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും വിതരണം ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, എ.സി.എം.ആര്‍., പി.ഐ.ബി. വക്താക്കള്‍ക്കൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു രാജേഷ് മല്‍ഹോത്ര.

ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ പരിശോധനാകിറ്റുകള്‍ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഐ.സി.എം.ആര്‍. വക്താവ് രമണ്‍ ഗംഗാഖേദ്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ആറാഴ്ചത്തേക്കു കൂടി ആവശ്യമായ പരിശോധനാകിറ്റുകള്‍ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഐ.സി.എം.ആര്‍. തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആര്‍.ടി.-പി.സി.ആര്‍.(റിവേഴ്‌സ് ട്രാന്‍സ്്ക്രിപ്ഷന്‍-പോളിമെറേസ് ചെയിന്‍ റിയാക്ഷന്‍) കിറ്റുകളുടെ മറ്റൊരു സെറ്റ് കൂടി ലഭിച്ചുവെന്നും അതിനാല്‍ ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് പരിശോധനകള്‍ നടത്താനാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇതു കൂടാതെ 33ലക്ഷം ആര്‍.ടി-പി.സി.ആര്‍. കിറ്റുകള്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുമെന്നും 37 ലക്ഷം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവ ഉടന്‍ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഗംഗാഖേദ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

Additionally, we are ordering close to about 33 Lakh kits for RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) & 37 Lakh rapid kits are expected to come at any point in time: R Gangakhedkar, Indian Council of Medical Research (ICMR) https://t.co/qsnV4T5GAH — ANI (@ANI) April 14, 2020

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,211 പുതിയ കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ്-19 രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 10,363 ആയി. 339 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതിനോടകം 1,036 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയതായും ലവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതില്‍ 176പേര്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് രോഗമുക്തി നേടിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: more than 32 crore poor people have been given direct cash support of Rs 29,352 crore