ന്യൂഡല്‍ഹി: റെയില്‍വെയിലെ 11 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പതിവ് രീതിയില്‍ ബോണസ് നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ തുകയാണ് ബോണസായി നല്‍കുക. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താ വിനിമയ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റെയില്‍വേയിലെ 11,52,000 ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് ബോണസ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.

കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷമായി 11 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന റെയില്‍വെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥിരമായി 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ തുക ബോണസായി നല്‍കിവരുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണയും 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തതുല്യമായ ബോണസ് നല്‍കും. ഉത്പാദനക്ഷമതയ്ക്കുള്ള പാരിതോഷികമാണിത്- കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

