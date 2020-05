ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച 37,776ല്‍ 10,000ലധികം ആളുകള്‍ വൈറസ് രോഗബാധയില്‍ നിന്ന് മുക്തരായതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം.

വിവധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നായി രാജ്യത്ത് 2411 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 71 മരണങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ആകെ 37,776 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതില്‍ 10,018 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടുകയും 1223 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധിതരുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 11,506 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍1879 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടുകയും 485 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗുജറാത്തിലാണ് രണ്ടാമതായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊറോണ രോഗികളുള്ളത്. ഇവിടെ 4721 പേര്‍ക്ക് രോഗ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 735 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടുകയും 236 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ 3738 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 1167 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

