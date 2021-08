രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ദേശീയഗാനം ആലപിച്ച് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വീഡിയോ അപ് ലോഡ് ചെയ്തത് ഒന്നരക്കോടിയിലേറെ ഇന്ത്യക്കാര്‍. 'ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവി'ല്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതില്‍ നിരവധി പേര്‍ ആഹ്‌ളാദപൂര്‍വം സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതായി കേന്ദ്രസാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയം ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ 'ജനഗണമന' ആലപിക്കുന്ന സാമൂഹികമാധ്യമവീഡിയോകള്‍ പുതിയ റെക്കോഡാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ ഐക്യത്തിന്റേയും അഖണ്ഡതയുടേയും കരുത്തിന്റേയും പ്രതിഫലനമാണ് ഇതെന്ന് മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഓഗസ്റ്റ്-15 നോ അതിന് മുമ്പോ ദേശീയഗാനം ആലപിച്ച് അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയമാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.

പ്രമുഖ കലാകാരന്‍മാര്‍, പണ്ഡിതന്‍മാര്‍, മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, സൈനികര്‍, പ്രശസ്ത കായികതാരങ്ങള്‍, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍, സാധാരണക്കാര്‍ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ഏകസ്വരത്തില്‍ ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചു. മൈലുകള്‍ക്കകലെ വിവിധ കോണുകളിലിരുന്ന് നിരവധി പേര്‍ ആലപിച്ച ദേശീയഗാനം 136 കോടി ഇന്ത്യാക്കാരുടെ യശസ്സുയര്‍ത്തിയതായും ഇന്ത്യാക്കാര്‍ മനസ് അര്‍പ്പിച്ചാല്‍ ഒരു ലക്ഷ്യവും അപ്രാപ്യമാവാതിരിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

21 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഒന്നരക്കോടി എന്‍ട്രികള്‍ എത്തിയത്. 'നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ദേശീയഗാനം. ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാനുള്ള പരിപാടി നമ്മളില്‍ ഉത്സാഹം നിറയ്കുക മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഐക്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്തായ സന്ദേശം ലോകത്തിന് പകര്‍ന്നു നല്‍കി', മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

