വാഷിങ്ടണ്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്നും ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തെ അയക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. പ്രദേശത്ത് താലിബാന്‍ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടാണ് ബൈഡന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ഒഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടികള്‍ക്കായി സൈനികരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തില്‍ നിന്നും അയ്യായിരമാക്കാന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചക്കൊടുവില്‍ തീരുമാനമായി. ഈ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ 20 വര്‍ഷം നീണ്ട അമേരിക്കന്‍ സേനയുടെ അവസാന ദൗത്യമായിരിക്കും.

അമേരിക്കന്‍ സേനയുടെ ദൗത്യ നിര്‍വ്വഹണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാല്‍ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും ബൈഡന്‍ താലിബാന് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി.

ബാല്‍ക് പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനമായ മസര്‍ ഇ ഷെരീഫ് നഗരം പിടിച്ചടക്കിയ താലിബാന്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലേക്ക് മുന്നേറ്റം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബൈഡന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ജനങ്ങളുടെ മേല്‍ അടിച്ചേല്‍പിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധം കൂടുതല്‍ മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാന്‍ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗിനി പറഞ്ഞു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു വരികയാണ്.

ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തു തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ നയപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി യു എസ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനും അഷ്‌റഫ് ഗനിയും ഫോണിലൂടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി ഗനിയുടെ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: More soldiers will be deployed in afganisthan, says Biden