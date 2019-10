ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭയില്‍ ഉത്തരേന്ത്യയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യം ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജിതിന്‍ പ്രസാദ. നിലവിലെ സീറ്റുകളുടെ വിതരണ രീതിയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ജിതിന്‍ പറഞ്ഞു. ലോക്‌സഭയിലെ സീറ്റ് വര്‍ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യം നല്‍കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗം കൂടിയായ ജിതിന്‍ പ്രസാദ സര്‍ക്കാരിന് എഴുതിയ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലോക്‌സഭ സീറ്റ് വിതരണത്തില്‍ ഉത്തരേന്ത്യയും പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശും അസമത്വം നേരിടുന്നു. പല ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ലോക്‌സഭ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ പത്ത്‌ലക്ഷം മാത്രമുള്ളപ്പോള്‍ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പലതിലേയും ജനസംഖ്യ 25 ലക്ഷത്തോളമാണ്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റ ശരാശരി പ്രാതിനിധ്യം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാള്‍ കുറവാണ്. എം.പിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ചിലവഴിക്കുന്നതില്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഇത് വലിയ അസമത്വങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുകയാണെന്നും ജിതിന്‍ പ്രസാദ പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 545 അംഗങ്ങളുള്ള ലോക്‌സഭയില്‍ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തര്‍പ്രദേശിനും ബീഹാറിനും കൂടെ മാത്രം 120 സീറ്റുകളുണ്ട്. ആകെ സീറ്റുകളുടെ 20 ശതമാനവും ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണുള്ളത്.

content highlights: More representation from South in Lok Sabha: Cong leader