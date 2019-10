മുംബൈ: ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കാറുള്ള കാലവര്‍ഷം രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇത്തവണ ഒക്ടോബര്‍ പത്തോടെ മാത്രമേ പിന്‍വാങ്ങാനിടയുള്ളു. ആദ്യമായാണ് കാലവര്‍ഷം ഇത്രയധികം നീളുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

സാധാരണ ജൂണില്‍ തുടങ്ങുന്ന കാലവര്‍ഷം സെപ്റ്റംബര്‍ തുടക്കത്തില്‍തന്നെ പിന്മാറുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ ഇക്കുറി സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷവും തുടര്‍ന്ന മഴ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ പലയിടത്തും പ്രളയമുണ്ടാക്കുകയും നിരവധി പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു.

മുമ്പ് കാലവര്‍ഷം പിന്‍വാങ്ങാന്‍ ഇത്രയധികം വൈകിയിട്ടുള്ളത് 1961 ലാണ്. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിനാണ് അന്ന് കാലവര്‍ഷം പിന്മാറിയതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2019ല്‍ രാജ്യത്ത് ലഭിച്ചത് ശരാശരിയെക്കാള്‍ പത്ത് ശതമാനം അധിക മഴയാണ്. 25 വര്‍ഷത്തിനിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അധിക മഴ ലഭിച്ചതും ഇത്തവണയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

