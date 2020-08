ന്യൂഡൽഹി: പാര്‍ലമെന്റിന്റെ വര്‍ഷകാല സമ്മേളനം സെപ്തംബർ 14 മുതൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വരെ ചേരുമെന്ന് സൂചന. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കർശന സുരക്ഷാ നടപടികൾ പാലിച്ചാണ് പാർലമെന്റ് സമ്മേനം ചേരുക. ഇരുസഭകളുടേയും നടപടികൾ അവധി കൂടാതെ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും നടക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈറസ് വ്യാപന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങളിലും അവധിയില്ലാതെ സഭാ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. സമ്മേളന കാലയളവിനിടെ എം.പിമാർ തങ്ങളുടെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും മറ്റും തിരിച്ചുപോകുന്നത് തടഞ്ഞ് രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ നടപടി. ഇടവേളകളില്ലാതെ 18 ദിവസമാണ് സഭ ചേരുന്നത്. രാവിലേയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും രണ്ട് സെക്ഷനുകളിലായി ദിവസേന നാല് മണിക്കൂറാണ് ഇരുസഭകളും ചേരുക.

കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ രാജ്യസഭയിലേയും ലോക്സഭയിലേയും ചേമ്പറുകളിലും ഗാലറികളിലും എം.പിമാർക്ക് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കും. അംഗങ്ങൾക്ക് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യാർഥം ചേമ്പറുകളിൽ നാല് വലിയ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനുകളും ഗാലറികളിൽ ആറ് ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനുകളും ഓഡിയോ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റും സ്ഥാപിക്കും. അണുക്കളെയും വൈറസുകളേയും നശിപ്പിക്കാൻ രാജ്യസഭയിലെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് അണുനശീകരണികൾ സ്ഥാപിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, സഭാ നേതാവ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ മൻമോഹൻ സിങ്, എച്ച്ഡി ദേവഗൗഡ എന്നിവർക്ക് രാജ്യസഭ ചേമ്പറിലാണ് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടേയും ഗാലറികളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ 15 പേർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് സൂചന.

