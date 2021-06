ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തില്‍ ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള കാലവർഷം ഇത്തവണ ശരാശരിയിലും കുറവായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. പ്രളയവും മറ്റ് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള അതിതീവ്ര മഴ ദിനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സൂചനകള്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവചിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പുറത്തുവിടുന്ന വിവരം.

രാജ്യത്ത് ഈ വര്‍ഷം ശരാശരി കാലവര്‍ഷം ലഭിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം (ഐഎംഡി) മേധാവി ഡോ. എം. മഹാപാത്ര പറഞ്ഞു. രാജ്യവ്യാപകമായി നോക്കിയാല്‍ 96 മുതല്‍ 104 ശതമാനം വരെ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഐഎംഡി പറയുന്നു. മണ്‍സൂണിനു മുന്നോടിയായി മഴയുടെ പെയ്ത്തു രീതികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവചനം പുറത്തിറക്കി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഐഎംഡി ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍.

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. മധ്യ ഇന്ത്യയില്‍ സാധാരണയേക്കാള്‍ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാല്‍ കിഴക്ക്, വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മഴ സാധാരണ നിലയേക്കാള്‍ കുറവായിരുക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള മണ്‍സൂണ്‍ മഴ (ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ) ദീര്‍ഘകാല ശരാശരിയുടെ 101 ശതമാനമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് സാധാരണ മഴയ്ക്ക് 40 ശതമാനം സാധ്യതയാണുള്ളതെന്നും ഐഎംഡി ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. മഴ സാധാരണയേക്കാള്‍ അധികമാകാന്‍ 22 ശതമാനം സാധ്യതയും അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് 12 ശതമാനം സാധ്യതയും സാധാരണയില്‍ കുറവ് ലഭിക്കാന്‍ 18 ശതമാനം സാധ്യതയുമാണുള്ളത്. മണ്‍സൂണ്‍ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഇന്ത്യയിലും തെക്കന്‍ ഉപദ്വീപിലും സാധാരണമായിരിക്കും. കാര്‍ഷിക മേഖലയെ സഹായിക്കുന്ന നല്ല മണ്‍സൂണ്‍ രാജ്യത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും മഹാപാത്ര പറഞ്ഞു.

വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഇന്ത്യ, മധ്യ ഇന്ത്യ, തെക്കന്‍ ഉപദ്വീപിന്റെ കിഴക്കന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സാധാരണ മഴയോ സാധാരണ കാലാവസ്ഥയോ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വടക്ക്, കിഴക്ക്, വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍, തെക്കന്‍ ഉപദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സാധാരണ മഴയ്ക്ക് താഴെയാണ് സാധ്യത. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുമെന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

