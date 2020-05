മീററ്റ് (യു.പി): കോവിഡ് 19 രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നവരില്‍നിന്ന് സ്രവപരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാമ്പിളുകള്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ലാബില്‍ കടന്നുകയറിയ കുരങ്ങന്മാര്‍ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മീററ്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലാണ് സംഭവം.

മൂന്നു പേരില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളാണ് ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യനെ ആക്രമിച്ചശേഷം കുരങ്ങന്മാര്‍ കൊണ്ടുപോയത്. കോവിഡ് 19 സംശയിക്കുന്ന മൂന്നു പേരില്‍നിന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വീണ്ടും സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകള്‍ കുരങ്ങന്മാര്‍ കൊണ്ടുപോയത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. കുരങ്ങന്മാര്‍ മരച്ചില്ലകളില്‍ ഇരുന്ന് സാമ്പിള്‍ കളക്ഷന്‍ കിറ്റുകള്‍ ചവയ്ക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2